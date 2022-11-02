立委蘇巧慧（左二）2日二度來到新竹市，力挺民進黨新竹市長候選人沈慧虹（右二）。（陳育賢攝）

立委蘇巧慧（左四）2日二度來到新竹市，力挺民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左五）。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹2日下午與立法委員蘇巧慧合體坐上「光榮車隊」掃街，許多民眾熱情比「5」，兩人也對鏡頭大比愛心。蘇巧慧特地贈送新北鶯歌特產，4個寫著「呷、飽、幸、福」陶瓷碗公，希望沈慧虹吃飽繼續為城市幸福打拚。

沈慧虹表示，選戰進入最後1個月，她全面啟動陸戰，透過菜市場、路口、車掃拜票，要讓市民看見「沈慧虹五擱來囉！」

蘇巧慧今天下午與沈慧虹、民進黨新竹市議員候選人陳建名、劉康彥、曾資程、鄭美娟、施乃如、楊玲宜、劉彥伶共同車隊掃街，針對新竹強風，沈慧虹也為蘇巧慧準備厚外套，還笑說不只頭髮會被吹亂、眼鏡可能也會被吹走，蘇巧慧對此則表示很期待，會一起和認真的新竹隊來向市民請託。

蘇巧慧表示，知道沈慧虹參選後瘦了6公斤，特別準備新北鶯歌特產陶瓷碗公，4個碗分別寫著「呷飽幸福」，為沈慧虹補充能量，「不要再瘦了，吃飽繼續努力守住城市幸福」。

她也說，沈慧虹車掃直播很精彩，小編會沿途介紹新竹美食、景點還有政績，林智堅和沈慧虹背後就是有這樣認真的團隊，而新竹要延續光榮就是沈慧虹。

沈慧虹指出，蘇巧慧重視動物權益、環境友善與親子議題，她也針對相關議題向蘇巧慧請益，也感謝她能夠加入光榮車隊一起掃透透，還帶碗公要她吃飽繼續為城市幸福打拚。

另，媒體詢問針對高虹安公費助理相關爭議，沈慧虹再次呼籲高虹安正面回應，向市民說清楚；同為立委的蘇巧慧表示，高虹安參選以來爭議不斷，從論文到博士學位都沒說清楚，直到現在仍給大家一個模糊印象，她認為這不是面對爭議最好的方式，而若以此次公費助理有無涉及詐領問題，這是公領域，高虹安更應該講清楚，私領域部分則留待當事人自己去處理。