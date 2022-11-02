副總統賴清德昨天出訪我友邦帛琉共和國，展開為期三天的訪問，今天進入第二天行程，昨天賴清德提到，未來希望大家共同努力，達到惠恕仁總統談到的，台帛定期航班能夠每天一班，由旅客總人數1萬多人，能夠做到4萬人左右；賴清德今天受訪強調，「我們就一步一步來」， 能夠由每週兩班增加到每週四班，更進一步到之前的盛況，就是每天有一班。

帛琉總統惠恕仁日前受訪提到，近3年的疫情影響，使帛琉的GDP減少30％，即使今年4月開始，各國陸續恢復觀光，但收入提升僅占原規模的10％，對於帛琉的幫助仍不大。各國率續解封，重啟飛往帛琉航班，所以惠恕仁表示，非常期待台灣遊客的到來。

華航飛往帛琉的台帛的定期航班，11月16日正式啟航，一開始是每週兩班，昨天下午惠恕仁與賴清德會面，則提到希望能夠每天一班。

賴清德今在鯊魚城受訪還原與惠恕仁對話表示，昨天下午惠恕仁公開感謝蔡英文總統，他去訪台訪問回來，短短不過3週，蔡總統就給帛琉共和國一個很好的消息，華航的定期航班，即將在11月16日就要開航。

他說，「帛琉國會跟惠恕仁總統都非常高興，他們也期待，就說我們就一步一步來」，能夠由每週兩班增加到每週四班，更進一步到之前的盛況，就是每天有一班，現在一年是一萬多人，看看是否能達到4萬多人以前的高峰，對於這樣的期待，我們當然要支持，台帛兩國一起努力，逐步往這個方向邁進。