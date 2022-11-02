賴清德帛琉拚外交 帛琉總統惠恕仁親自導覽遊洛克群島

副總統賴清德昨出訪我友邦帛琉共和國，展開為期三天的訪問，今天進入第二天行程。昨天賴清德提到，未來希望大家共同努力，達到帛琉總統惠恕仁談到的，台帛定期航班能夠每天一班，由旅客總人數1萬多人，能夠做到4萬人左右；賴清德今天受訪強調「我們就一步一步來」， 能夠由每週兩班增加到每週四班，更進一步到之前的盛況，就是每天有一班。

惠恕仁日前受訪提到，近3年的疫情影響，使帛琉的GDP減少30％，即使今年4月開始各國陸續恢復觀光，但收入提升僅占原規模的10％，對於帛琉的幫助仍不大。各國陸續解封，重啟飛往帛琉航班，所以惠恕仁表示，非常期待台灣遊客的到來。

賴清德「帛旅專案」第二天行程，參訪被聯合國教科文組織登錄為世界自然及歷史遺產的洛克群島南方潟湖、牛奶湖及無人島鯊魚城。曾薏蘋攝

華航飛往帛琉的台帛定期航班，11月16日正式啟航，一開始是每週兩班，昨天下午惠恕仁與賴清德會面，則提到希望能夠每天一班。

賴清德今在鯊魚城受訪還原與惠恕仁對話表示，昨天下午惠恕仁公開感謝蔡英文總統，他去台灣訪問回來，短短不過3週，蔡總統就給帛琉共和國一個很好的消息，華航的定期航班，即將在11月16日就要開航。

賴清德表示，希望台帛航班能夠由每週兩班增加到每週四班，更進一步到之前的盛況，就是每天有一班。曾薏蘋攝

他說，「帛琉國會跟惠恕仁總統都非常高興，他們也期待，就說我們就一步一步來」，能夠由每週兩班增加到每週四班，更進一步到之前的盛況，就是每天有一班，現在一年是一萬多人，看看是否能達到4萬多人以前的高峰，對於這樣的期待，我們當然要支持，台帛兩國一起努力，逐步往這個方向邁進。