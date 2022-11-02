羽球女單世界排名第2戴資穎，在國際賽事締造不少佳績、精彩比賽鏡頭，除了自己本身在羽球運動的天份和努力，家人的愛與支持是她征戰世界賽事的定心丸，這次在中華電信5G全新形象廣告，小戴91歲的阿嬤也入鏡，一起詮釋千萬客戶對中華電信的期許及長久的信任及依賴。

這次中華電信5G全新形象廣告，影片開頭可見小戴91歲的阿嬤，細心幫小戴的球拍纏繞握把布，小戴透過旁白表示：「關鍵時刻，握著阿嬤幫我準備的球拍，讓我更有把握贏球。」阿嬤是小戴到世界各地出賽最思念的家人，廣告畫面也傳遞著家人的支持是小戴征戰世界賽事的定心丸。

在海外比賽，最需要的就是暢通的聯絡方式，讓家人彷彿就在身邊陪自己奮戰，而她代言的中華電信，榮獲Speedtest®最新公布台灣首座「連續五年台灣行動網速冠軍」，並再度蟬聯Speedtest® 2022上半年台灣「5G網速第一名」、「行動網速第一名」共3項大獎，行動網路品質備受肯定，以全台超順、超穩、超快的行動網路好口碑獲千萬客戶的信賴，力挺球后征戰世界、成為聯繫親朋好友的堅強後盾。

除了邀請戴資穎和阿嬤一起拍攝全新形象廣告，中華電信也推出一系列活動，11月7日到27日將於北捷板南線數位列車，打造「順、穩、快」三大戰隊專屬沉浸式車廂體驗活動，除可看到小戴5G全新形象廣告，乘車民眾只要搭上任一活動專屬車廂後加入CHT LINE官方帳號並完成小戴專屬問答即能獲得積分，就有機會從分數最高的「順、穩、快」戰隊車廂抽中iPhone14；另外，拍車廂炫照上傳至中華電信行動學園粉絲團或IG官方帳號(@cht_Official)，亦有機會獲小戴限量簽名照、限量簽名球衣。