詮欣（6205）前3季財報出爐，由於產品組合優化，第3季稅後盈餘為8664萬元，季增9.29%，累計前3季每股盈餘為3元；詮欣預估，第4季可望比第3季好。

詮欣將產品重心放在車用及工控，且公司進行產品組合調整、製程優化及提升高階產品產能效益顯現，讓公司營運未受大環境黑天鵝太多影響，詮欣第3季合併營收為4.52億元，季減2.88%，營業毛利為1.61億元，季減1.59%，單季合併毛利率為35.64%，年減0.47個百分點，營業淨利為6618萬元，稅後盈餘為8664萬元，季增9.29%，單季每股盈餘為1.09元。

詮欣今年前3季合併營收為13.99億元，年增18.13%，營業毛利為4.82億元，季增40.79%，合併毛利率為34.44%，季增5.54個百分點，營業淨利為2.23億元，年增91.42%，稅後盈餘為2.38億元，年增1.32倍，每股盈餘為3元。

由於工控客戶訂單穩定，且車用新產品開始出貨，詮欣預估，第4季可望比第3季好。