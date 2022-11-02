周三公布的官方數據顯示，德國九月出口意外下跌，為月減0.5%；進口的跌幅也超出預期，為減少2.3%。

此前路透的預測為出口月增0.1%，而進口為月減0.4%。

德國聯邦統計局說，經調整後九月的貿易順差為37億歐元，超越預測的7億歐元順差。

中國作為德國最大貿易夥伴，九月德國對中國的進口為月增5.4%，對中國的出口為月減2%。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)本周將訪問中國。此次訪問受到密切關注，市場尋找線索，以瞭解德國對於減輕對中國的經濟依賴，態度到底有多認真。