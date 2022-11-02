長榮航空(2618)今天召開董事會，決議通過與關係人立榮航空於雙方合意日期，終止兩架原乾租ATR72-600型客機租約，並於同日出售予立榮航空繼續營運。

立榮航空基於營運策略考量，提案向長榮航空購入該兩架客機併入其ATR自有機隊一同管理營運，長榮航空考量整體機隊規畫及機隊管理的一致性，經評估ATR機型策略發展等各項因素後，董事會決議以交易總金額不超過新台幣7.8億元出售該案兩架客機予立榮航空繼續營運。

立榮航空為該案交易標的物的原出租對象，此次交易案不影響雙方當日飛行營運及航班次數。