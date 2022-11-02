法籍男星法比歐2010年以交換生的身分來台，後決定定居台灣發展，他2014年成為談話性節目《2分之一強》的嘉賓，帥氣形象立刻吸引一票粉絲，近年他往戲劇發展，在台劇《斯卡羅》扮演重要角色，而他2020年向台灣籍女友求婚，正式成為台灣女婿。法比歐今年7月宣布妻子懷孕喜訊，今日再透露妻子已經卸貨，讓許多網友送上祝賀。

法比歐今年9月在社群平台公開寶寶性別，當時他戳破氣球得知是女生後格外驚訝，因為身邊人都認為是男寶寶，他表示很期待見到寶寶，並熱情擁吻妻子；今（2）日法比歐發文：「11月1日111年 我們的小天使出生了，媽媽跟寶寶都很健康、謝謝大家的愛和祝福，這是一種無法形容的幸福」興奮宣布當爸爸的現況。

法比歐以影片記錄當下情形，當時他已經離開家準備要去上班，沒想到妻子突然打來表示寶寶好像快要出來了，他立刻用跑的搭上回程班次，期間還換計程車趕往醫院，在路上不斷祈禱能夠順利趕上，到醫院後法比歐送妻子進入生產室，他不斷對著妻子說話鼓勵對方，畫面相當溫馨，小孩出生後也立刻與遠在法國的家人們視訊，他感性寫下想對女兒說的話：「我們已經愛妳勝過任何事情」。

許多網友送上祝福：「超感動的moment」、「恭喜Fabio ，女兒好漂亮」、「美麗的小天使」、「影片看了很感動」、「之後要當忙碌的新手爸媽了，要加油喔」。