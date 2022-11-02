台中市大坑風景區有12條登山路線，從親民路線到略有挑戰性的路線都有，吸引許多民眾健行休閒，為讓登山族群搭乘捷運快速接駁，台中市政府交通局推出首條「登山公車」，11月5日起調整66路假日時段18個班次為「66副」，方便民眾前往大坑1、2、3、9、10號等登山步道，為加強大坑與捷運連結，1路公車也新增串連捷運四維國小站。

交通局長葉昭甫表示，戶外休閒風氣盛行，為便利民眾到大坑運動、旅遊，交通局推動登山公車路線即將上路，調整66路假日18個班次為「66副」，路線營運時間為5時10分至下午4時50分，自捷運與台鐵松竹站東側的軍福十九路發車，經捷運舊社站後直行松竹路前往大坑1、2、3、9、10號等登山步道。

葉昭甫指出，66路主線由潭子聯合辦公大樓發車，串聯大坑風景區多個登山步道，平、假日皆為37班次，經觀察，假日時段前往洽公及慈濟醫院門診就醫需求較低，因此調整66路主線假日時段中的18個班次改為副線，就近串聯至捷運松竹站與舊社站。

交通局補充，66路副線直行松竹路一段至大坑經補庫地區，也是捷運綠線延伸線路段，希望培養捷運綠線延伸線運量，乘客如有捷運松竹站、舊社站前往大坑9、10號登山步道乘車需求，亦可搭乘922路公車前往。

交通局指出，因應大坑風景區交通需求，推動搭捷運串連登山公車，讓民眾輕鬆到大坑爬山，不必煩惱停車問題。1路及66副線兩條公車路線調整分別在11月1日及11月5日起實施，為鼓勵民眾乘車，66副上路首日，在軍福十九路的「松竹車站」公車站限量發送神秘小禮物給上車搭乘的乘客。