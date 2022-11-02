花蓮縣52間流感疫苗合約院所及13鄉鎮市衛生所，都可預約施打流感疫苗。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

時序進入秋冬，又到了流感流行期，公費流感疫苗第二階段開打，為50歲至64歲無高風險慢性病成人為施打對象，花蓮縣衛生局說，第一階段10月1日開打至今已施打62886人，接種率已達69.9％，符合條件者，可到花蓮縣52間流感疫苗特約診所或各地衛生所預約施打，增強保護力。

花蓮縣今年獲中央配發9萬劑流感疫苗，縣府再自購1600劑提供高中職以下教職員施打。

縣衛生局長朱家祥表示，今年流感疫苗打氣十足，整體接種人數較去年同期高出許多，也因隨著疫情解封，防疫政策調降，或疏忽戴口罩，流感病毒在剛入秋就傳不少確診案例，為避免高風險族群感染流感造成重症及死亡，施打流感疫苗相對重要。

朱家祥指出，新冠與流感病毒株不同，染疫後產生的抗體也不同，即使剛感染過新冠肺炎，還是有可能短時間再感染流感病毒，民眾只要確認新冠肺炎的症狀已緩解、過了急性期，就可以施打流感疫苗。

今年流感疫苗第一階段於10月1日開放施打，對象包含醫事防疫相關人員、65歲以上長者、安養養護及長期照顧等機構受照顧者及工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦等；第二階段於11月1日開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，若符合以上條件，儘速到花蓮縣52間流感疫苗合約院所及13鄉鎮市衛生所預約施打，相關資訊至花蓮縣衛生局網頁查詢。