搶攻農曆春節家宴與除夕圍爐商機，圓山大飯店由三位國宴主廚推出「包羅萬象盆菜」、「東海遊龍霸王鍋」、「花膠鮑魚佛跳牆」三道獨家配方、烹飪，評選獲獎的限量年菜，強調每道都是主廚親自掌杓、把關，以天然食材和圓山大飯店不含化學添加的調味三寶，調理出「美味天成」最健康的珍饌佳餚，單品售價3,888元起；另外宴會廳還推出素食佛跳牆，售價2,288元。即日起至11月30日止預訂任一道年菜，即享早鳥價9折優惠、免費宅配送到家，再加贈價值1200元的圓山時尚「Grand Bunny圓兔包」保冷袋，以及健康的「圓山御廚調味珍鮮」大禮包，國宴級年菜最優惠價不用2,000元就可帶回家。

盆菜，象徵闔家團圓，滿堂吉慶；食材豐富，預示豐衣足食，盆滿缽滿、興旺繁榮，是已有數百年歷史的廣式節慶名菜，每逢喜慶節日，廣東人及新界圍村都會大排筵席舉行盆菜宴。榮獲2022亞太十大名廚金獎的金龍餐廳香港籍主廚許耀光，長年定居台灣，為了推廣香港傳統美食，特別推出象徵闔家團圓、興旺繁榮，廣式必備「包羅萬象盆菜（Combo Pot 澎湃鍋）」，售價8,888元（6人份）。

「古人說：『戲子的腔、醫生的方、廚師的湯』，每個廚師都要有自己的一鍋好湯。這是我入行學的第一道料理，集半甲子功夫精華於一湯，是永遠無法忘懷、歷久彌新的好味道。」擁有三十多年江浙料理資歷的圓苑餐廳主廚戴立承道出他這鍋湯的真性情、真功夫。癸卯年獨家鉅獻私房年菜「東海遊龍霸王鍋Seafood Pot 師父鍋」，售價6,888元（6-8人份），喝了有「師父（seafood）」加持，活力充實，更象徵八方招財、富甲天下。

以當季新鮮蔬果做為湯頭，結合大海中的鐵甲武士-特選上等龍蝦、沙公蟹及鮑魚等珍貴食材入鍋，經三小時的慢燉細熬，熬出海鮮食材的鮮甜，起鍋前靈魂料包胡椒香菜提味點綴，層次更顯豐富。少添加調味料，健康又美味。

宴會廳李湘華主廚榮獲2020亞太區十大名廚，深度鑽研細膩華美的宮廷料理，推出「翻牆」才吃得到經典台式功夫年菜「花膠鮑魚佛跳牆（VPN Pot 翻牆鍋）」，售價3,888元（4-6人份）。「花膠鮑魚佛跳牆」多次獲得烹飪比賽金獎，整盅佛跳牆用料講究，首選老母雞、金華火腿、後腿肉細火慢燉八小時，待其化成濃潤的「上湯」湯底，匯集南非活鮑魚、蹄筋、冬菇、瑤柱、曼波魚皮等高檔食材，以及頂級養生花膠等山珍與海味於一鍋的宴席大菜，湯頭濃郁、鮮甜滑順，口味豐富營養卻無負擔；另外宴會廳還推出素食佛跳牆，售價2,288元，供素食的賓客選擇。

圓山獨家限定年菜即日起至11月30日止預訂任一道年菜即享「好禮大放送」，除早鳥優惠9折、宅配免運費服務外，每道還贈送象徵和平、幸運、吉祥與富貴「圓」滿的多功能、時尚「Grand Bunny圓兔包」專屬保冷袋，可肩背及手提的雙重功能，環保又實用。此外，凡購買任一道年菜即贈送「圓山御廚調味珍鮮」一盒。國宴御廚年菜使用圓山大飯店與知名廠牌豆油伯醬油伯、台鹽、高記醋品等企業合作開發出「圓山御廚無添加健康三寶」無添加物的調味品，五大保證：無味精、無香料、無色素、無防腐劑、無食品添加物。