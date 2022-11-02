高雄運動中心議題持續延燒，國民黨高雄市長候選人柯志恩批評高市府運用學校空間改建運動中心是「衝高數字」、「跟高捷黃線動工一樣有選舉考量」，對此，民進黨高市議員候選人蘇致榮2日痛批，高雄市長陳其邁上任後規畫14座運動中心，而柯志恩則只會唱衰高雄。

蘇致榮指出，因為自己有體育專業，所以在陳其邁上任後，就進入運發局服務，並且擔任高市府的祕書，運動中心的從無到有，他都從旁協助，就是要讓運動中心逐漸開展，提供民眾更便利的生活、更好的運動品質。

蘇致榮表示，柯志恩批評高市府運用學校空間改建運動中心，但新北市的運動中心也有很多類似案例，例如蘆洲國民運動中心是在鷺江國中的校園內，新莊運動中心旁邊有新泰國中，新五泰運動中心與泰山高中相鄰，其實是共同使用場館。各縣市有不同的做法、考量，不能說何種模式比較好，最重要的是可以讓市民有好的運動環境。

不過，蘇致榮指出，汐止國民運動中心、蘆洲國民運動中心、土城國民運動中心、永和國民運動中心的營運廠商都是「中國青年救國團」。可以看到救國團高層長期坐領高薪，甚至有許多筆爭議土地、財產，已經被要求要收歸國有，這樣的團體根本不適合經營國民運動中心。

蘇致榮說明，陳其邁上任至今，已經規畫14個運動中心，5個已在運作、5個興建中，高雄正在大步向前行，希望柯志恩跟國民黨不要只會唱衰，希望柯志恩要在運動方面提出具體政策，不要成天只會打嘴炮，這樣不會得到市民的支持。