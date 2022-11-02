傑尼斯天團「嵐」首部演唱會電影《嵐5x20演唱會電影～回憶全記錄～》，去年11月上映後不但榮登2021年日本戲院「紀實電影」票房賣座冠軍，今年電影藍光開賣首週更熱銷36.3萬張，成為Oricon公信榜有史以來首週銷量最高的藍光產品。

紀念出道20周年的「ARASHI Anniversary Tour 5×20」巡迴演唱會，從2018年11月至2019年12月止，總計50場公演，動員數237.5萬人，創下日本史上最高演唱會人數紀錄。《嵐5x20演唱會電影～回憶全記錄～》完整收錄了嵐在此巡迴期間於2019年12月23日特別為電影拍攝進行的東京巨蛋「一日限定專場」。由日本名導堤幸彦幕後操刀，打造這部珍貴的演唱會電影。

在電影公開1週年之際，嵐宣布11月3日至12月1日將在日本重新紀念上映，還首次規劃「可出聲應援場」，開放影院觀眾盡情歡呼吶喊。而電影的台壓版藍光也確定於嵐出道紀念日11月3日正式發行，讓台灣粉絲同樣得以收藏重溫這場意義非凡的演唱會。