據大陸國家市場監管總局官網10月27日發佈的《2022年10月17日-10月23日無條件批准經營者集中案件清單》顯示，聯通創新創業投資公司與騰訊產業創投公司的新設合營企業案獲無條件批准、審結時間為10月18日。其中，聯通創投、騰訊產投、有關員工持股平台，將分別持有新設合營企業48％、42％、10％股權，由聯通創投、騰訊產投共同控制合營企業，主要從事分發網路（CDN）和邊緣計算業務。

據《中國證券報》報導，受此消息影響，2日下午中國聯通A股尾盤拉升漲停，在H股方面中國聯通則微漲1.2％、騰訊控股微漲1.41％。

根據大陸天眼查App顯示，聯通創新創業投資成立於2014年4月，註冊資本為100億元（人民幣，下同），由中國聯通全資持股；騰訊產業創投則成立於2019年9月、註冊資本6億元，由騰訊產業投資基金全資持股。

回顧中國聯通和騰訊近年來聯合成立的公司與重要合作，可發現在中國聯通混改道路上，騰訊持續參與。2017年8月，中國聯通披露混改方案，包括騰訊在內的多家互聯網公司參與；2018年在上海世界移動大會上，中國聯通與騰訊簽署框架協議，結為戰略合作夥伴，並建立「5G聯合創新實驗室」，在邊緣計算、車聯網、高精度定位等領域長期穩定合作。

直到2019年8月在第九屆「成都數字娛樂文化周」暨中國-中東歐國家數字經濟發展會議上，中國聯通與騰訊電競也簽署戰略合作協定，共建「5G電競聯合實驗室」。