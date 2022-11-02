年底九合一選舉倒數不到一個月，台北市長選情備受矚目。《TVBS民調中心》1日曝光了最新出爐的台北市長民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安以37％奪冠，民進黨台北市長候選人陳時中則為27％，無黨籍候選人黃珊珊為21％。媒體人韋安就大膽預言了結局，「最後就是蔣萬安、陳時中PK」，引發討論。

根據《TVBS民調中心》公布的最新民調，和9月份的民調相比，蔣萬安的支持度從40％減少3個百分點變成37％，陳時中卻從22％大躍進變成27％，令人意外的則是黃珊珊從23％跌至21％，慘遭陳時中逆轉。該份民調也顯示民進黨支持者的票源開始歸隊，國民黨支持者的票也多回歸到蔣萬安身上，而黃珊珊則未能承接多數柯文哲票源，是否會產生棄保，仍待觀察。

韋安今（2）日就在臉書上表示，從《TVBS》最新的民調來看，「陳時中、黃珊珊消長，黃支持者淺綠部分已回歸綠營」，韋安更接著說，「因由第二掉到第三，黃的淺藍支持者，也有可能最後轉向支持蔣，這部分粗估約黃的支持成分10%，總投票數3%左右」，最後韋安也大膽預言台北選戰最後結局：「就是蔣萬安、陳時中兩人PK！」