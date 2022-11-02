台東縣政府公布「2023跨年晚會」首波卡司名單，分別是青峰、Mc HotDog熱狗、盧廣仲等3大男神陪大家迎接新的一年，12月初將公布壓軸歌手，地點則是在台東市海濱公園國際地標，縣府邀請大家來台東小旅行。

台東縣政府文化處表示，「2023台東跨年晚會」首波卡司名單，今天正式揭曉，分別是金曲男歌手-青峰、饒舌嘻哈大神-Mc HotDog熱狗和3金歌王-盧廣仲等3大男神。

台東縣長饒慶鈴表示，非常開心能夠邀請到重量級歌手來台東陪大家跨年，更多卡司將陸續於臉書粉絲專頁與大家見面，12月初還會再公佈最後壓軸歌手，請大家持拭目以待，也提醒提醒歌迷們快手刀預訂飯店與車票。

縣府文化處表示，「2023台東跨年晚會」將在台東市海濱公園開唱，縣府祭出多組超強星光卡司陣容、多元音樂風格，一起來現場聽音樂、吹海風、賞星空。當天除了享受豐富的聽覺饗宴，還有充滿台東味市集可以逛。