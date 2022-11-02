高雄市三民區千北里長葉姓候選人，上月26日晚間8時許拜票時，疑似遭人騎機車意圖衝撞，所幸她閃得快，僅腳踝受傷，事後到派出所報案。警方循線找到該名77歲黃姓騎士，查出黃男為現任里長的丈夫，而里長也回應，先生是要出門去關廟門忘了帶鑰匙騎車才折返，強調並未衝撞對方。

三民一分局於28日接獲一名42歲的三民區千北里葉姓里長候選人報案，指稱於10月26日20時拜票過程中，疑似遭一名男子騎乘重機車尾隨意圖衝撞，還好她閃得快，僅有腳踝受傷。葉女稱對方是故意擦撞，心生畏懼至派出所報案。

員警獲報後，立即調閱現場監視影像，循線追查出該名77歲的黃姓機車騎士，甚至發現該名黃姓騎士就是現任千北里長黃林麗香的先生。

現任千北里長黃林麗香也回應，當時先生騎車出門，想一想要關廟門卻忘記拿鑰匙才返回，剛好碰上葉姓候選人，里長說：「當時離2間房遠，沒有撞到她！」，平時先生騎車速度本來就不快。

警方表示，已通知黃男到案說明，警訊後經請示高雄地檢署，依妨害自由及選罷法相關罪嫌報請偵辦。