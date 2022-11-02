無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰今(2日)猝逝，經送醫搶救仍宣告不治，享壽72歲。根據《公職人員選舉罷免法》第30條規定，選委會將先行公告「停止嘉義市長選舉」，待重新登記、審核及抽籤等作業後，再行公告選舉日期，因此這次嘉義市選舉恐將延後舉辦。事實上今年九合一選舉候選人亡故意外頻傳，包括新北市里長葉水金、雲林縣村長候選人丁宗平、南投市里長石玉明、屏東縣村長候選人劉冬碧等，累計已5人不幸身故。

2022年九合一選舉，已有五位參選人、候選人於選舉期間不幸過世：新北市淡水區義山里里長葉水金，今年9月登記參選，於9月3日下午騎乘機車返家，在家門前200公尺處，不明原因跌落水溝，送醫後宣告不治，新北市選委會宣布依法重新辦理選舉。

雲林縣台西鄉海南村村長候選人丁宗平，因病不幸於10月19日逝世，雲林縣選舉委員會依據公職人員選舉罷免法規定，正式公告停止海南村村長選舉，並同時宣布該村重行選舉的選務工作日程，投票日仍是11月26日。

南投市永豐里里長石玉明日前去世，南投縣選委會公告「停止永豐里第22屆里長選舉」，依《公職人員選舉罷免法》規定再辦一次參選人領表、登記作業，投開票時間仍是11月26日。

屏東縣選委會10月7日完成111年地方公職人員選舉鄉鎮市長、代表及村里長參選人資格審查，其中高樹鄉大埔村候選人劉冬碧因登記後死亡喪失參選資格。

嘉義市長候選人黃紹聰染疫猝逝，選委會將先行公告「停止嘉義市長選舉」，待重新登記、審核及抽籤等作業後，再行公告選舉日期，因此本次嘉義市長選舉恐將延後舉辦。