《戲來就演-經典角色扮演》工作坊學員結業。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

樹德科大表演藝術系對於有志投入表演藝術的高中職生招手，並對招生提前布署，規畫3場次的「周末藝起FUN工作坊」課程，首場已於上周舉辦完成，反應不錯。接下來還有兩場「流行音樂唱＆跳」等課程將登場，請年輕人早日報名，以免再度錯失機會。

校方表示，日前舉辦的「戲來就演-經典角色扮演」工作坊由表藝系專任教師陳盈達擔任，陳盈達是前阮劇團副團長及專業演員，課程以戲劇結合角色扮演，生動活潑的教學方式，學生輕鬆認識音樂、舞蹈、戲劇及幕後等整合及運用。

參與角色扮演工作坊的學員們說，老師透過戲劇遊戲讓大家更快速地融入，打破原先認為學戲劇只能讀劇本的迷思，也發現到遊戲竟然能夠訓練專注力、反應力、記憶力等表演基本能力。對於陳老師說過的一句話「想要學會演戲，先從好好生活開始」，讓學員對於戲劇表演有更多的好奇及目標方向，滿載而歸。

陳盈達表示，「周末藝起FUN工作坊」開辦目的主要是以輕鬆有趣的方式，讓學員親身體驗專業學理與藝術內涵兼具的課程。學員跟隨著老師的步伐學習，快速融入課程中再自我發揮創意及想像，啟發對表演藝術的潛能。