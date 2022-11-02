指揮家林望傑認為，與人相處和溝通是指揮工作重要的一環。（陳俊吉攝）

指揮家林望傑曾指揮克利夫蘭管弦樂團、芝加哥交響樂團、波士頓交響樂團等，都是名列美國五大樂團的團隊，他表示，面對不同的樂團，作為指揮必須要能夠帶出該團最好的潛質。（Brianne Houston攝，北市交提供)

相隔疫情3年，享譽國際的華裔指揮家林望傑再度來台，將和他所熟悉的台北市立交響樂團同台演出。回望指揮生涯超過40年，林望傑表示，指揮工作很需要人生歷練，「指揮這一行沒有『天才兒童』，要有人生經驗才能當好指揮。」

林望傑表示，與人相處和溝通是指揮工作重要的一環，「假如沒有人生歷練，要怎麼知道眼前一百個團員的心理狀態？要怎麼溝通？」此外，林望傑也認為，成為偉大指揮家的要件，不是音樂會上外在的掌聲，而是要更專注在音樂上的處理，「很多東西比讓觀眾沸騰還要重要，例如音樂的深度和細膩的內涵，要能掌握才是關鍵。」

林望傑曾指揮克利夫蘭管弦樂團、芝加哥交響樂團、波士頓交響樂團等名列美國五大樂團的團隊，他表示，面對不同的樂團，作為指揮必須要能夠帶出該團最好的潛質，不管是職業樂團、青少年樂團，都有各自的潛力，「一個好的指揮可以把樂團不同的習慣和傳統表現出來，同時還能讓他們發揮潛力，做到最好，是我覺得最好的事情。」

除了和職業樂團工作，林望傑也很能和青少年交流，舊金山青少年交響樂團、克里夫蘭青少年交響樂團都是由他一手創辦，他深信人的可塑性，「就算是青少年交響樂團，也能有好品質的演奏，奏出美妙的音樂。」

曾親炙指揮大師伯恩斯坦，而林望傑在耶魯大學就讀時的指揮教授正是指揮名家穆勒，穆勒是德國作曲家理查．史特勞斯的學生，林望傑表示，承襲老大師世代的技藝，令他更看重傳統，他以穆勒為例，「我德國老師的傳統很嚴謹，他著重樂譜分析，需要準確而精緻，指揮自己要夠清楚，才能夠表達給樂團，讓樂團有一個統一個概念，接收指揮的手勢和表情，進而表現音樂。」

此外，林望傑也強調溝通的藝術，「和每個樂團排練時，也要看見每個樂手都有自己的養成，要知道他們的傳統是什麼，不能要樂手完全照著指揮走，特別是擔任客席指揮時，但是擔任音樂總監時，就有機會再進一步打磨、創造自己的聲音。」

然而，管弦樂團有管樂和弦樂，還有擊樂，不同類型的樂器演奏方式不同，如何處理一致性？林望傑說，「要和管樂聲部一起呼吸，弦樂和擊樂就能跟進來，以呼吸作為一致性的調節。」

這次來台演出柴可夫斯基第四號交響曲，並與美國單簧管大師奈迪希演出莫札特《A大調單簧管協奏曲》。

林望傑表示，柴可夫斯基第四號交響曲表達了作曲家對生命苦痛的掙扎，同時也有貝多芬命運交響曲的啟發，他希望每個聲部都能夠有完美的表現，而不是只有管樂好或是弦樂好、擊樂好，為此，他一個樂章就花了三小時雕琢。

「柴可夫斯基的節奏結構很有超越性，有很多處理方式，如果不夠理解，就無法把這樣的結構自然地表現出來。」

林望傑其實還是一名鋼琴家，畢業於美國茱麗亞音樂院，同時還是以色列魯賓斯坦國際鋼琴大賽銅牌，他表示，他的老師曾告訴他，就算走了指揮，也不能忘記要彈琴，「你要親自去彈，才會知道演奏有多難，這樣站上指揮台時和音樂家們一起工作時，就能同理，也更能溝通。」

演出將於11月6日晚間在台北國家音樂廳登場。