天氣變涼，樹葉轉紅，杉林溪賞楓季登場。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪園區營造的銀杏湖，美不勝收。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪賞冬螢，11月由專人導覽解說。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

天氣變冷，楓葉也轉紅了；杉林溪森林生態渡假園區栽培青楓3000棵、紫葉槭800棵、楓香500棵，還有銀杏及水杉；最近因冷空氣南下，加上杉林溪日夜溫差極大，園區紫葉槭已經轉為艷麗的鮮紅色，成為熱門賞楓景點。

杉林溪自然教育中心館長江華章表示，紫葉槭萌發嫩葉後，春夏季節葉片暗紅接近紫色，因此稱為紫葉槭「ㄘㄨˋ」；時序入深秋，紫葉槭葉片逐漸轉為艷麗的鮮紅色，也是杉林溪最受遊客讚賞的楓葉樹種，吸引賞楓人潮。

杉林溪園區栽種800棵「水杉林」，11月中下旬時，水杉林逐漸轉為金黃色，是水杉最佳觀賞期，在蒼翠蓊鬱森林中，點綴楓紅與金黃色水杉，形成一幅幅天然畫作，是拍照打卡最佳取景時機；園區最新營造的「銀杏湖」，耗資千萬元種植銀杏130棵，最大的樹齡高達百年，經過冷風吹拂，已經換上金黃的衣裳。

杉林溪守護生態環境，復育螢火蟲有成，11月開始鋸角雪螢大量出現，從入夜開始在森林邊緣，可發現黃綠色螢光，在草叢中緩緩升起，有如林間飛舞的閃亮精靈，鋸角雪螢的螢光不閃爍，而是持續發光，最活躍的時間在天黑後約1小時，超過夜間8點逐漸減少，最佳賞螢時間在晚上6點20分至7點；園區為推廣螢火蟲保育教育，即日起至11月底，由解說員帶領遊客觀賞鋸角雪螢，讓遊客體驗大自然奇景。

即日起至11月底，杉林溪正逢楓紅、銀杏與黃金水杉最美時節，白天盡情爭「楓」癡「槭」，夜晚可觀賞罕見的冬季螢光，感受森林中浪漫的視覺盛宴。