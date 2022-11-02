頭前溪城鄉好生活促進會將在洗衫坑舉辦音樂會。（邱立雅攝）

竹東洗衫坑的浣衣文化體現在地人與土地的情感，音樂會也將在此舉辦。（邱立雅攝）

頭前溪城鄉好生活促進會12日將在竹東舉辦第4屆洗衫坑音樂會，2日上午於曉江亭土地公舉行2022洗衫坑音樂會祈福儀式。頭前溪城鄉好生活促進會指出，這條孕育竹東人的河道上，是有故事的地景空間，讓民眾重回洗衫坑，來一場親水新生活運動，進一步認識洗衫坑，也打開民眾的公共魂，探討洗衫坑水環境的公共治理課題。

頭前溪城鄉好生活促進會今年將舉辦第4屆洗衫坑音樂會，促進會表示，竹東洗衫坑是竹東的山與水給予的禮物，浣衣文化體現了人與土地的情感，過去長輩們都在洗衫坑沿線洗衫，除了清洗衣物之外，婆婆媽媽也藉此互相交換消息八卦，情侶會在這邊划船約會，這代表了洗衫坑除了功能性外也有著其社交性。

「希望大家一起來關心洗衫坑。」促進會表示，洗衫坑的面貌因種種因素，逐漸變得不像過去的洗衫坑，鄉親們也漸漸忘記過去洗衫坑的美麗身影，舉辦音樂會的目的，是希望大眾關心洗衫坑現今所面臨的課題，包括釐清河道主管機關、適用法規以及土地爭議，水質與水土保持也亟待改善。促進會期待透過公民參與的方式，討論社區對於洗衫坑的想像，公私協力將洗衫坑恢復成親水玩耍的綠帶，提升在地居民的生活品質。

第4屆洗衫坑音樂會系列活動預計再6日上午8時30分先辦理的河岸淨灘活動，12日下午1時於竹東鎮新正路前河道舉辦洗衫坑音樂會，邀請知名客家歌手劉榮昌、王鳳珠、洗衫坑舞集等在地社團體一同演出。

為祈求活動圓滿順利，頭前溪城鄉好生活促進會常務理事周江杰、理事葉日嘉、林子丞等人邀請在地仕紳一同於曉江亭福德祠舉行敬拜祈福儀式，同時播放洗衫坑影片，重溫洗衫坑的歷史發展來時路。