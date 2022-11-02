桃園市61歲宋姓建商積欠2012、2013年綜合所得稅及罰鍰2047萬元，經國稅局移送法務部行政執行署桃園分署執行後，桃園分署發現宋男收到繳款通知後，竟贊助女兒開飲料店、借用人頭買房、出租、賣房等，1日通知宋男到場，並聲請法院裁定管收獲准。

宋男建設公司推出的建案，以學校、公園周邊為主，宋男2012年間因廠房買賣獲利2700餘萬，2013年間將名下桃園市觀音區廠房、台北市重慶南路一段建物，各以5000萬、6100萬元轉賣，卻都未申報綜合所得稅，經移送機關核定應補稅及罰鍰共2047萬餘元。宋男在2015年9月間，接到移送機關補報所得通知後，一再申請延期提出資料，並將名下建設公司股份轉到兒子名下。

桃園分署在宋男往來之交易情形抽絲剝繭，查得其在2016年年底接到移送機關繳款通知後，有贈與女兒金錢開飲料店、提領郵局現金200餘萬元、借用友人名義購買不動產後出租火鍋店，實際由宋男收取租金，及在今年6月間將登記友人名下不動產以3320萬元轉賣他人，所得之價金流向不明。宋男自以為借用友人名義做房屋買賣及交易，不會被發現。

桃園分署通知宋男於11月1日到場說明，宋男就借用友人名義買房出租及賣房竟表示「忘記了」、「再講下去會害到很多人」避而不談，也無法交代資金流向，也無法提出合理清償計畫，聲請法院裁定管收獲准。