允強(2034)不銹鋼價止跌但大漲機會不大，法人維持中立建議，目標價給予27元。外資持續買超，加上周二倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲，助力允強周三股價收漲近1%，再度重返5日線，雖然目前季線下彎，但5日線已呈現回彈向上走勢。

法人預估，允強2022年營收為178.96億元，年增0.66%，稅後EPS估為2.59元。2023年營收172.99億元，年減3.33%，但利差縮小，稅後EPS預估為1.62元。雖然鎳價下檔有撐再跌機會不大，不銹鋼價格也可望打底，但認為價格大漲拉高利差的機會不大，2023年的獲利可能將下滑，因此法人維持投資建議為中立。

今年第三季因不銹鋼價格下跌，允強營收同步受到影響，營收下滑至43.54億元，年減17.93%、年減12.4%。預期因為不銹鋼價格止跌回穩，價格快速反轉使得利差縮小，預估毛利率將下滑至10.58%，稅後EPS達0.21元。

法人預期允強第三季獲利將下滑，但第四季獲利可望回升。進入第四季，由於10月上游不銹鋼盤已由跌轉漲可望帶動一些買氣，法人預估，營收44.92億元，年減3.40%、季增3.17%，且高庫存可望逐漸消化完畢，預估第四季的毛利率可望回升，稅後EPS預估為0.6元。

國際鎳價近期持續平盤整理，以10月最新的LME鎳價每公噸2萬1850美元來看，雖然自俄烏開戰後的已下跌近5成，但自7月以來價格即一直在2.1萬~2.3萬美元區間整理，雖然偶有突破此一區間的狀況，但維持的時間都不長，顯示鎳價格由於電池需求的長期加持，與其他金屬相比相對有支撐，目前價格進入穩定期。

國內的不銹鋼價格已經止跌回升，目前即將開出的11月的盤價上游醞釀將再度上漲，法人認為，鎳價在7月開始價格即沒有太大的波動，目前報價也在2萬1850美元左右，近期鎳及鋼鐵原料以美元計價角度來看都沒有明顯上漲。上游希望漲價主要還是反映新台幣貶值帶來的成本上升壓力，因此預期即使未來盤價上漲，應該只有內銷盤價會上漲，外銷盤價則將平盤開出，對以外銷為主的不銹鋼業者影響不大。