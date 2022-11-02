中新社報導，中國最高人民檢察院2日發布數據稱，2018年至今，大陸檢察機關以幫助資訊網路犯罪活動罪（幫信罪）、洗錢罪等罪名起訴的人數呈逐年上升趨勢。具體來看，2018年，中國檢方起訴幫信罪137人；2019年，起訴499人；2020年，起訴13673人；2021年，起訴12萬9297人；今年1月至9月，起訴9萬2576人。

分析可知，自2020年10月官方開展「斷卡」行動以來，檢方起訴幫信罪案件上漲較快。

大陸最高人民檢察院第四檢察廳主辦檢察官趙瑋說，檢察機關對於電信網路詐騙及為其提供支援幫助的幫信等關聯犯罪，實現全面打擊。同時，重點打擊幫信犯罪分子中的組織者、領導者、骨幹分子和行業「內鬼」，對於其他人員尤其是底層人員注重分層處理，做到寬嚴相濟。

再來看另一組數據。2018年，中國檢方起訴洗錢罪64人；2019年，起訴151人；2020年，起訴590人；2021年，起訴1262人；今年1月至9月，起訴1462人。

「2020年以來，各地檢察機關轉變『重上游犯罪、輕洗錢犯罪』的觀念，認真落實辦理上游犯罪同步審查洗錢犯罪線索、同步引導取證等工作要求，切實加大洗錢犯罪相關線索發現、立案監督、追捕追訴等工作力度，推動了洗錢犯罪起訴案件數量的明顯上升。」大陸最高人民檢察院第四檢察廳第四辦案組主辦檢察官貝金欣說。

北京清華大學法學院院長、教授周光權說，檢察機關在辦理電信網路詐騙及其他上游犯罪過程中，發現了共同參與犯罪的幫信行為、洗錢行為，對這些犯罪加大懲處力度是檢察機關能動履職的生動體現。

中國社會科學院法學研究所網路與資訊法研究室副主任周輝說，檢察機關在打擊電信網路詐騙犯罪活動中，注意到犯罪嫌疑人低年齡占比高、初犯人數多的情形，能夠全面貫徹寬嚴相濟刑事政策，「在提高司法效能的同時更好彰顯司法溫度」。