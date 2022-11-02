水巷茶弄茶飲連鎖店特別邀請了米迦勒長青活力聚樂部的長輩來擔任手搖飲的高年級實習生，透過實際的調飲活動，也能與智能障礙的大朋友融合在一起，一起學習一起唱跳。(米迦勒社會福利協會提供／林雅惠傳真)

每年12月3日為國際身心障礙者日，米迦勒社會福利協會為了喚起社會大眾對身心障礙朋友的關懷與重視，11月10日將在大東藝術文化中心辦理多元參與、共融共好－高雄市「雄礙DANCE」融合才藝競賽，邀請身障朋友和一般民眾一起組隊來參加健康操比賽。

水巷茶弄茶飲連鎖店特別邀請了米迦勒長青活力聚樂部的長輩來擔任手搖飲的高年級實習生，透過實際的調飲活動，也能與智能障礙的大朋友融合在一起，一起學習一起唱跳。

米迦勒社會福利協會表示，過去不少長輩可能會認為身心障礙是輪迴或業障，視為不好的事，透過融合活動，可以讓長輩也能看見智障大孩子的純真與良善，透過一起參與手搖飲與律動，促進更多的融合。

米迦勒社會福利協會執行長時令瑤說，米迦勒協會一直在推老障共學，智障大孩子有力氣，長輩有智慧，融合一起課程，讓長輩更有學習的活力與動力，智障孩子也能學習更多的生活技能。

73歲的朱大姊表示，很喜歡參與米迦勒聚樂部的各項活動，像今天可以學習茶飲，平常不太花錢買飲料，但因為和年輕人在一起，也嘗試過年輕人的生活。

水巷茶弄茶飲連鎖店與開富國際食品有限公司為了響應國際身心障礙者日，攜手捐贈500份手搖飲及500份餐盒給身心障礙朋友共享，希望帶給身心障礙朋友更多溫暖。

水巷茶弄執行長李月英表示，透過手搖飲的活動，能夠看見身心障礙朋友與長輩互動，自己也很感動，希望小小的捐助，能邀請更多企業一起來點亮溫暖的光，共同成為社會公益的引路人。