挺18歲公民權看板，選戰飄起動漫風。(周春米提供)

民進黨屏東縣長候選人周春米競選總部突然很動漫！ 曾經吸引千萬人潮的萬金聖誕季，由繪師創造代言人「迷路小瑪」，吸引眾多動漫迷，粉絲專頁迄今仍持續運作。周春米獲授權運用迷路小瑪，做成挺18歲公民權看板，掛在競選總部屋頂十分吸睛，還有人特別停下拍照，據總部表示，接下來還會推出周邊限量文創品，敬請期待。

周春米表示，年輕人的聲音在政策制定過程應該被聽到，因此，18歲公民權的修憲公投合併本月26日的大選一併投票，為呼籲大家投下同意票，才特別取得迷路小瑪授權，以年輕人喜愛的動漫，凸顯這議題，用年輕人力量去說服家人投贊同票。

她說，畫面中的迷路小瑪手握彩筆，期待在自己的人生畫布繪出繽紛顏色，期待讓年輕人喜愛的迷路小瑪喚起大家對這個議題重視，以免讓大選攻防稀釋18歲公民權議題重要性。

據競總年輕幕僚表示，周春米一直主張推動18歲公民權，對迷路小瑪走入這個議題十分興奮，接下來還會推出周邊文創品；這種將議題與動漫、文創結合的方式，在煙哨味濃厚選戰中，格外清新，引人注意。