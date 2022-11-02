知名網紅鳳梨(吳泓逸)過去以台式直播走紅，夜店DJ女友歐菈連帶受到矚目，8月女友歐菈承認曾做醫美手術，事隔約3個月，她竟主動公開多年前的嫩照，坦言不明白為何長相差那麼多，緊急向大家道歉：「抱歉我的臉，真的只用了雙眼皮。」

歐菈1日在IG限時動態曝光學生時期的長相，打下文字：「我以前真是可愛」，粉絲第一眼都以為是梳著妹妹頭、嘟嘴對鏡頭比Ya的女生，想不到本尊公布真相後，才揭曉其實是左下角的女生。

歐菈的學生嫩照與現在的差距頗大。(圖/歐菈 IG)

仔細一看，求學時期的歐菈模樣還很青澀，穿著一身紅白相間的運動服，與同學坐在一起談笑風生非常開心，不過外界都注意到照片中的她，與現今深邃五官的差距頗為驚人，對此，連她本人都驚呼：「以前跟現在我以前那樣，現在變好看才有反差啊」。

歐菈在限時道歉道歉透露只對雙眼皮動過刀。(圖/歐菈 IG)

針對外界盛傳的整形疑雲，歐菈坦言大家一看到這張照片，常以為「我臉去大改」，不過她道歉表示，「我的臉真的只用了雙眼皮，也不知道為啥差那麼多。」