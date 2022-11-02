台中市長盧秀燕為歡慶台中YouBike 2.0突破1200站舉辦的「全城動騎來」活動，除活動結束抽iPhone14，若單月破130萬人次、累積騎乘人次破6000萬，將加碼送iPhone14，交通局長葉昭甫表示，兩項目標都達標，谷關立體停車場站成長率更高達124倍，已以電腦隨機選號抽出3名獲得新手機的幸運兒。

交通局長葉昭甫表示，10月騎乘人次約145萬，很多站點成長率達40倍，谷關立體停車場站更暴增124倍，遊景點、上下班接駁便利，讓YouBike變成城市騎腳踏車的顯學。

葉昭甫指出，統計10月1日至29日指定的29個任務站點騎乘人次，租借YouBike成長率衝上40倍的有外埔區公所站、神岡區社口國小站；成長率超過30倍的有大安區海墘國小站、梧棲區大智民和路口；增加20倍的則包括龍井區龍井車站（龍新路三巷）、太平區新福公園（旱溪東路）、大肚區大肚車站、大雅區上楓國小站；暴風式成長站點則是和平區谷關立體停車場站，成長率高達124倍。

「台中YouBike站點數最多，全國第一」，葉昭甫指出，除了YouBike 2.0年底將繼續推進到1329站點，台中也是六都第一個導入電動輔助車城市，目前全市有300輛電輔車，也是全國最多，熱門站點最高一天租借13次，電輔車助騎更快更遠，讓觀光旅遊的民眾輕鬆遊台中。