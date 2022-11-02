42歲男子德帕佩（David DePape）上周闖入美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的加州家中，用鐵鎚把裴洛西82歲丈夫打到倒臥血泊、昏厥3分鐘。德帕佩其實是名加拿大人，他出於政治動機欲綁架裴洛西，批評她是「謊話連篇的民主黨領袖」，他原本的計畫是要求裴洛西「講真話」，如果裴洛西還是堅持說謊，他就會打斷她的膝蓋骨，讓她不得不坐輪椅進入國會，讓其他議員知道下場。

42歲男子德帕佩（David DePape）闖入美國眾議院議長裴洛西家中，把她的丈夫保羅打到昏厥，德帕佩1日出庭時不認罪。

綜合美聯社、《紐約時報》（New York Times）報導，舊金山地區檢察官詹金斯（Brooke Jenkins）10月31日宣布，對德帕佩提出包括殺人未遂、入侵住宅竊盜、及虐待老人（elder abuse）等州層級的指控，不過德帕佩昨（1）日首度出庭時全部不認罪，舊金山高等法院（San Francisco Superior Court）下令他受審時不得保釋。

根據檢察官說法及8頁的聯邦訴狀內容，德帕佩是出於政治動機前往裴洛西位在加州舊金山高檔太平洋高地（Pacific Heights）社區的豪宅行兇。德帕佩是在10月28日凌晨約2時許用身體撞破裴洛西家的玻璃後門闖入，進入她家後他直接上樓進到臥室，吵醒穿著睡衣、正在睡覺的裴洛西夫婿保羅（Paul Pelosi）。

New: Prosecutors say David DePape, who was charged with attempted murder and other crimes in connection with a violent attack against Paul Pelosi, was on a suicide mission and had other targets in mind when he broke into a San Francisco home last week.https://t.co/yBznP24fI9 — Los Angeles Times (@latimes) November 1, 2022

德帕佩進房後劈頭就問：「你是保羅．裴洛西？南西在哪裡？南西在哪裡？」他要求要和裴洛西說話。

保羅回應裴洛西不在家，而且幾天內不會回來，德帕佩說他願意等，當時坐在床上的保羅聽到後回問「為什麼」，德帕佩說：「因為她是排名第2順位的總統繼承人。」

德帕佩（David DePape）原本想綁架裴洛西。

後續德帕佩又從口袋中拿出束線帶，準備把保羅綁起來，德帕佩之後供稱他當時累了，把保羅綁起來後就能去睡覺。保羅掙扎之餘試圖朝房子裡的電梯移動以打電話，不過馬上被保羅擋住去路，接著保羅佯稱要上廁所，他才得以進廁所用手機打電話報警。

保羅約在凌晨2時23分報警，警方8分鐘後就趕到現場，並且目睹兩人爭搶鐵鎚，當時警方詢問發生什麼事，德帕佩回應「一切都很好」，就在這時德帕佩從保羅手中搶下鐵槌，並且猛往保羅的頭上捶了一記，保羅隨即昏倒在地上、失去意識3分鐘，地板上流一灘血。

之後警方立刻制伏德帕佩，並且在他的包包裡發現了另一把鐵鎚、膠帶、繩索、2副手套及1本日記。

德帕佩後續接受調查時稱，他原本希望和裴洛西談話，他將裴洛西視為「謊話連篇的民主黨領袖」，如果裴洛西告訴他「實話」，他就會放她走，如果她繼續「說謊」，他就會打斷她的膝蓋骨，「因為打斷南西的膝蓋骨，她就必須坐著輪椅進入國會，就會讓其他國會議員知道，行動會有後果。」

德帕佩（David DePape）10月28日闖入裴洛西加州豪宅，攻擊她的丈夫保羅。

除此之外，德帕佩還計畫利用裴洛西「引誘」另一人，甚至還有其他攻擊目標，包括加州、聯邦政治人物等。

德帕佩也被問到為何保羅報警後還留在原地、沒有逃跑？德帕佩自稱並非真的想傷害保羅，稱自己在進行「自殺任務」，而且自己早被監視器拍下，「就算要賠上我的性命，我也不會站在這裡什麼都不做。」

David Wayne DePape, the man accused of breaking into House Speaker Nancy Pelosi's San Francisco home and clubbing her husband in the head with a hammer, pleaded not guilty to attempted murder and other charges, and was ordered to remain jailed without bond https://t.co/TLe3FzFINJ pic.twitter.com/AS9PY818Sf — Reuters (@Reuters) November 2, 2022

據匿名美國官員透露，德帕佩其實是加拿大人，於2000年合法入境美國，不過他在簽證過期後仍繼續留在美國，他的家人形容與他關係疏遠，舊金山當地人描述他是支持裸體的倡議者，而且擁抱一系列陰謀論。訴願指出，德帕佩過去2年住在加州一棟住宅的車庫裡。

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