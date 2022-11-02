民眾施打新冠疫苗後一周出現圓形禿掉髮。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

有民眾在接種疫苗後一周出現掉髮，慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興呼籲民眾別慌張，待免疫反應過後，仍會重新再長出來。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

季節轉換，溫溼度差異大，不少人在秋天容易掉髮，不過花蓮慈濟醫院卻發現近來新冠肺炎疫苗接種與確診，恐怕也成為掉髮的因素之一，皮膚醫學中心主任張中興表示，確實有不少掉髮患者與接種疫苗或確診有關，但不用緊張，免疫反應過後，且毛囊沒有受傷情況下，仍會重新再長出來。

張中興說，季節轉換期間，會影響皮膚對溫度、濕度轉變的感受功能。通常進入冷天，皮脂腺分泌量會增加，影響神經性荷爾蒙傳遞，由於神經與血管等因素都會影響毛髮生長，當毛髮生長期縮短一些，進入休止期多一點，民眾就覺得頭髮掉得比較多。

張中興也提到，目前在門診發現有一定比例的患者主述掉髮問題，和許多常見的掉髮原因沒有相關經驗，直到詢問最近的接種疫苗史，才發現有些患者在打完疫苗後1至3個月間，確實感到明顯掉髮。

除了接種，確診後掉髮也是滿普遍的症狀，張中興說，確診後出現掉髮多數是瀰漫性掉髮，大部分患者在掉髮數個月後便會停止，然後慢慢長出來，但她也發現有些患者的掉髮是區域性，一塊塊的圓形禿，不過圓形禿病因與自體免疫有關，會有一群免疫細胞刻意攻擊成長中的毛囊下半部，導致頭髮快速的進入休止期，然後大量脫落。

張中興表示，如掉髮是因疫苗引起，會像是整片瀰漫性的掉髮，但通常不需要太緊張，因掉髮屬暫時性，日後還會再長出來，因此她建議患者可再觀察或根據症狀給藥。不過圓形禿顯示疫苗或是感染致病機轉裡，確實引起部分患者產生此狀況，針對這特定的發炎現象，治療上有很清楚標的，及時診斷與治療，就可減少圓形禿擴散範圍。

張中興強調，接種疫苗或確診後掉髮是可回復的，有些掉髮的免疫反應過了之後，毛髮毛囊並沒有受傷，還有能力再長出來，但多久可回復則因人而異。