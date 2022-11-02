許多人通常都是飯後吃水果，不過每個人的身體狀況不同，吃水果的時間也不一樣。營養師近日分享6類人吃水果的最佳時間，例如一般人是隨時都可以吃，而胃食道逆流患者不要在睡前3小時吃，而且別碰柑橘類等酸度較高的水果，以免加重胃食道逆流症狀。

營養師程涵宇在臉書粉專提到，許多研究顯示攝取過多的添加糖，會對健康造成危害，而水果通常都很甜，也不免讓人擔心，不過研究指的是「額外添加的糖」，例如蔗糖和果糖，並不是水果中的糖，此外水果富含膳食纖維，還有維生素、礦物質、植物化合物及各種抗氧化劑，能夠降低心臟病、中風和第2型糖尿病風險。

一般身體健康的人，無論何時吃水果都可以，不過若處於減肥階段，建議飯前食用，可以增加飽足感，有些人剛吃完大餐，食物堆積在胃部不易消化，飯後可選擇木瓜、奇異果、鳳梨，有促進代謝的效果，如果是剛運動完，應把握在運動後1小時內，吃些酸味的水果，能夠幫助肝醣再生修復肌肉。

假若身體有疾病，吃水果時就要注意，例如糖尿病患者應選擇低升糖指數（GI）的水果，像是芭樂、聖女番茄，建議飯後吃最好，舉例來說，水果和蔬菜、蛋白質類食物一起吃，能讓血糖波動更小，但盡量避免空腹享用，另外若有胃食道逆流問題，建議患者避免在睡前3小時吃水果，也盡量不要吃柑橘類、高酸度水果，以免加重胃食道逆流症狀。