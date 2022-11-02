台北市大安區昨（1）日晚間發生一起死亡車禍，一名向姓男子（52歲）於晚間9時許駕駛白色保時捷休旅車，沿敦化南路二段北向南行駛，在快車道撞死穿越分隔島一名外籍聯合航空空少；據了解，向男是北市某老牌連鎖按摩院少東，目前自己也在東區經營多家高級按摩院，在政商界小有名氣，警方調查向男過去就曾有酒駕紀錄，他於警訊時供稱，當時時速僅有40公里。

警方調查，1日晚間向男在大安區某餐廳聚餐，席間喝了數杯紅酒，當時正準備駕車返回新店住處卻不慎肇事，酒測值為0.58，明顯超標，警方也查出，向男過去就曾有酒駕紀錄。

警方表示，路口監視器並未拍到車禍事發過程，向男車上的行車記錄器記憶卡亦無檔案，向男後方轎車的行車記錄器也並未開啟，目前尚無證據證明向男聲稱行車速度僅有40公里。

再者，向男保時捷車頭凹陷、引擎蓋內縮，隱約可以看得出人形，顯見撞擊力道不輕，與向男自稱行車時速40公里顯有疑慮；警方今早已將向男依公共危險罪嫌移送法辦。

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