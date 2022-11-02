姜河那自嘲「不是玄彬」演北韓人沒人氣。（愛奇藝國際站提供）

權相佑飾演大型財閥集團三友的接班人裴東濟。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《謝幕》由河智苑、姜河那、高斗心主演，本周開播在韓國開出全國平均收視率7.6％佳績，講述人生僅剩最後3個月的企業家奶奶，與守護家族企業的孫女及假冒失散多年的孫子，彼此交織出的情感故事。首集開播就上演8分鐘1950年代戰火下的虐心離別，河智苑飾演的慈金順被迫與老公姜河那和強褓中的小孩拆散，從此分隔南北韓兩地；時隔多年，高斗心以老年慈金順身份登場，搖身變成樂園飯店的創始人兼總裁，河智苑則變成慈金順的孫女朴世妍，是樂園飯店總經理，揭開家族商戰序幕。

劇中，在現代故事線裡，河智苑化身商場女強人，以幹練造型展現強勢氣場，她與同為家族企業大股東的哥哥經營理念不合，為守護樂園飯店不被出售，接班人大戰一觸即發。姜河那飾演沒有名氣的舞台劇演員劉在憲，他在劇場苦練朝鮮話演出北韓人，舞台劇卻乏人問津，讓他自嘲「玄彬演才會有人來看，我們演會有人看嗎」，但他流利的朝鮮話，意外被成東鎰飾演的鄭室長發掘，開出3個月3億韓元酬勞，找他來假扮慈金順會長失散多年的北韓孫子，他被多金誘惑而答應假扮，成為河智苑家族的一份子。

「國民媽媽」高斗心飾演樂園飯店的創始人兼總裁慈金順，她被醫生診斷只剩3個月壽命，不久於人世的她心中一直有個遺憾，就是想見到當年在戰火逃亡時，失散兒子所生下的孫子李文成。她精湛演技被讚舉手投足間都是戲，思念之情令觀眾也跟著動容。她也分享自己拍戲的感想「我以前演了太多狼狽的媽媽角色，這次飾演優雅的財閥奶奶，很想穿漂亮的衣服」、「久違地飾演的角色不用穿阿嬤褲」，期待大家看到她不同的面貌。

權相佑飾演大型財閥集團三友的接班人裴東濟，曾與河智苑論及婚嫁，但又解除婚約，權相佑劇中為與河智苑見上一面，土豪式砸下20億韓元（約4543萬台幣），在樂園飯店包下3個月、一晚2000萬韓元（台幣約45萬）最貴房間住宿，讓身為飯店總經理的河智苑得親自拜訪這位VVIP，兩人見面後令河智苑當場傻眼。《謝幕》每週二、三10點在愛奇藝國際站播出。