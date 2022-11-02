淡水詐騙集團透過網路刊登高薪工作廣告，騙求職者來應徵便以暴力控制，女子被驚嚇瑟縮在沙發上，26人被關在臥室內。（黃敬文翻攝）

詐騙集團涉嫌透過網路刊登高薪工作的廣告，將求職者騙來應徵後隨即以暴力控制，有名住在高雄的被害人父親北上淡水報案，此「柬埔寨式」詐騙囚禁控制案件才因此曝光，淡水警方荷槍實彈攻堅時，發現有名女子受到驚嚇瑟縮在沙發上不斷啜泣，而1間僅5坪的臥室內，竟然塞滿26名被害者，警方攻堅的畫面也曝光了。

從影片中可見，淡水警方荷槍實彈前往現場攻堅，一推開門就喊「你們在幹嘛，在幹嘛，幹嘛把她摀起來」，詐騙嫌犯見到一群員警出現嚇到驚慌失措有些頻喊「她有重度那個」，而一旁被摀起來的女子疑似受到驚嚇，整個人啜泣了起來，員警也要求將其屋內臥室的門打開。

從另外一個畫面可見，有間僅5坪大的臥室擠滿了20多位被害人，員警則向他們表示「先別亂動，等一下會叫到你們」，而畫面也照到原本在客廳受到驚嚇的女子瑟縮坐在沙發上，面對員警的出現，呈現非常恐慌樣子。

淡水詐騙集團透過網路刊登高薪工作廣告，騙求職者來應徵便以暴力控制，警方荷槍實彈攻堅後，一舉逮捕8名犯嫌。（翻攝影片）

這起「柬埔寨式」詐騙囚禁案件，是由淡水警方接獲1名來自高雄的鄧姓父親報案，鄧男稱自己的兒子透過網路上廣告聲稱有5至20萬高薪工作，因此北上求職，卻遭詐騙集團控制自由，手機跟證件、存摺都被沒收，所幸鄧男兒子身上還藏有1支手機，最後才透過GPS定位，鄧男便親自北上淡水報案。

警方接獲報案後，先行派出5名員警到定位地點勘查，意外發現該處傳出打罵聲以及求救的聲響，便回報請求支援警力，淡水警分局得知後，立刻出動20多名員警荷槍實彈，趕到現場攻堅，才成功破獲這起組織犯罪；被救出的26名被害人幾乎全部來自中南部，最長被關近一個月，其中年紀最大的58歲，最小的僅23歲，有5人傷勢較重，救出後趕緊送往醫院治療。

警方初步調查指出，被逮的8人沒有幫派背景，不過背後不排除有幕後金主，目前全案訊後依妨害自由、詐欺、洗錢防制法、毒品、傷害，以及使人為奴隸等案移請地檢署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！