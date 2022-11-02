大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標，遭人誣指捲入炒股案、運毒案，顏認為某建設前股東張宸嘉找友人黃國津寫文章爆料誣指他，對張、黃連帶求償100萬元，台北地方法院判決2人未盡查證義務且與事實不符，須連帶賠償10萬元，可上訴。對於這樣的判決結果，許多網友紛紛湧入《中時新聞網》相關報導的留言區表示，「只罰10萬，是在應付普羅大眾嗎？助紂為虐，就愈官逼民反」。

據了解，張男曾經入股昇鴻建設開發公司，因與前負責人有經營糾紛，竟與黃男共謀，2016年6月1日由黃男上網發文「合法的坑殺，從某會計師事務所的集體墮落談起」，爆料單井內幕，並刊出前負責人照片，指控前負責人吸毒、染性病、私生活混亂、炒股。

同年6月28日，張、黃又在臉書PO文「驚爆內幕─立法院長王金平、海線教父顏清標家族涉入單井炒股案、遊艇運毒案事涉國民黨營事業」，隔天又PO「單井的門神是立法院長與台灣媽祖教宗」、「顏清標弟弟是昇鴻董事兼門神」、「顏清標家族的手從台中港伸到基隆碧砂港」等。顏清標對2人連帶求償100萬元精神慰撫金。

此消息一出，讓許多網友氣炸，紛紛在《中時新聞網》相關報導的留言區表示，「這樣只賠10萬，太少了吧！」、「十萬元就能隨口往人身上潑糞，難怪側翼可以前仆後繼，因為這小數目主子肯定可以負擔...」、「法官也是塔綠班？」、「政治目的達到了賠個10萬，真廉價」、「立委都沒有了，10萬太少了」、「應上訴，改成求賠1000萬，名譽是無價的，判賠也不該像菜市場在討價還價」、「一切都是為了選舉，綠為了勝選側翼抹黑已成為常態」。

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