每段愛情不一定都能修成正果，一路跌跌撞撞也難遇上對的人，《靈匣網》運勢專欄指出牡羊座、雙魚座、巨蟹座、天蠍座、天秤座在30歲後，面對愛情不會像年輕時衝動盲目，懂得調適自己，順利迎來好姻緣。

▍牡羊座：青春熱血，愛情魯莽

牡羊座天生衝動，30歲前更是容易失控，當愛上一個人時，完全不考慮太多感情以外的因素，就算彼此根本不適合對方，他們也會付出自己全部感情，為愛燃燒的他們就像夜空綻放的煙火，越燦爛熄滅的也越快，這種炙熱的感情確實很美好，但身處這種感情中的人，往往會有一種窒息的感覺，30歲後，他們逐漸變得沉穩，雖然對待感情還是很真誠，但能夠收放自如了，學會了站在對方的角度去想，懂得注重另一半的感受，遇到了合適戀愛的人，能放慢動作，用心為未來做計劃，這種時候遇上的緣分才有可能天長地久。

▍雙魚座：戀愛腦，不被珍惜

雙魚座愛上一個人秒變戀愛腦，會無止盡的付出，但其實在感情中的很多付出是沒有必要的，不但不考慮對方是否需要，有時候甚至做一些多餘的事，導致自己根本得不到另一半的珍惜，他們需要吃很多愛情的虧，才能變得比較聰明，30歲後，依然對愛情有過於浪漫的追求，但沒那麼多矯情的舉動，會讓對方更容易接受，而隨著年齡的增長，對浪漫也有了新的定義，這種狀態下遇到的緣分，比較有可能終成眷屬。

▍巨蟹座：心急吃不了熱豆腐

巨蟹座的每次戀愛都是以結婚為目的的，所以年輕時期，一副就很想想結婚的模樣可能會嚇跑很多追求者，戀愛初期，巨蟹座沒有給對方享受愛情的甜蜜和浪漫的時間，急著跟對方討論婚嫁問題，即使對方真的很想跟他們走到底，也會被操之過急給嚇到，隨著年齡增長，考慮問題的方式會產生一定的變化，對於結婚這件事變得謹慎，反而不那麼急著結婚，願意花點時間耐心把節奏慢下來，建立穩固的感情，但他們也不是那麼容易卸下防備，彼此漫長的考察期會知道誰才是最適合自己的人。

▍天蠍座：橫衝直撞，不懂愛

天蠍在感情方面非常執著，情緒化非常嚴重，並且很難掩飾自己內心的感受，在感情方面會使用極端的方式，就算遇到了不錯的緣分，也會因為愛的太深，給對方很多的壓力，儘管事後他們非常後悔，但在情緒上頭的那一刻，實在控制不了自己的衝動行為，雖然每一次戀愛都轟轟烈烈的，但終究都以失敗收場，30歲以後，在感情方面變得沉穩了，不會衝動辦事，遇到了自己喜歡的人，懂得從長計議，雖然還是很容易吃醋懷疑，但至少會克制自己，不會有過分極端的行為，在情緒控制方面有很大的改變，感情路就會順心很多，當遇到了正緣，也比較容易把握。

▍天秤座：選擇困難症，緋聞多

天秤座不懂得拒絕，也因此很常被說成中央空調，加上自己在感情方面也是猶豫不決，分不清自己究竟需要什麼的伴侶，甚至可能和多個異性同時保持曖昧關係，在別人看來，天秤座對這樣的感情狀態非常享受，其實天秤座並不願意這樣，只是不知如何處理感情問題，30歲後，天秤座處理過的感情問題變多後，終於比較得心應手，雖然仍然沒有勇氣去拒絕別人，但即使面臨著很多曖昧對象，也很清楚了解誰才是適合自己共度後半生的人，用高情商應對感情麻煩，情路自然比較順利了。