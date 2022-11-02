為圓長者的夢，中華民國老人福利關懷協會舉辦「憶起聽民歌演唱會」，邀請長輩喜愛的民歌推手-施孝榮、經典對唱-陳艾湄、軍中情人-周子寒與三金歌王-殷正洋齊心獻唱，期盼大家邀請家中長者一同參與，也可以轉捐票券，提供給清寒長輩前往，冀望透過民歌的活動，帶老朋友們透過音樂，一同回味青春的美好。

中華民國老人福利關懷協會不畏近年疫情影響，不僅持續關懷臺灣各地「清寒長輩」的生活，給予物資發送、房屋修繕、急難救助等協助外，也透過名人的號召，擴大協助清寒長輩們的力量與資源。

施孝榮接到邀約時，立即表示支持，並且邀約其他歌手一同響應，他說，許多老朋友們是民歌陪他們走過青春，現在好不容易退休了，孩子長大，家庭責任減輕，應該是要陪伴他們；還有長輩年輕很辛苦打拼，沒時間也捨不得花錢聽演唱會，一輩子一次的回憶，希望能在這一同相聚。

殷正洋則說，做公益可以很簡單，不一定要捐錢，其實還可以協助轉發公益訊息、擔任義工、捐贈物品，結合社會上的愛心，一同為這塊土地上付出心力的長輩盡一份溫暖，冀望由這些民歌歌手的號召，能夠喚起更多人對於長者的重視，給予清寒長輩適時的協助，扶助遇到困境或困苦的老朋友。

捐款可洽愛心專線：02-8791-2191。