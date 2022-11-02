用實際行動展現對家人的關愛，這名爸爸的行為令人動容！一名女網友曾發文表示，她和老公在美式賣場好市多（Costco）一口氣幫女兒買了12箱衛生棉，照片曝光後這名爸爸爆紅，還被人虧說是「棉棉哥」，而女網友後來看了臉書的動態回顧才發現，去年夫妻倆也一次買了一堆衛生棉，讓她笑說：「養女兒真燒錢」。

女網友Mei Chen在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，日前和老公在好市多買了12箱衛生棉，原本善意發文，想和大家分享優惠資訊，不料老公的照片竟然大爆紅，還被同事笑虧是「棉棉哥」，讓原PO聽了啼笑皆非。

這名爸爸購物的照片曝光後，一度造成轟動，甚至還被同事笑虧是「棉棉哥」。（圖／網友Mei Chen授權提供）

而昨（1）日原PO的臉書跳出歷史動態回顧，她發現去年也是在好市多優惠期間，和老公搬了4大箱衛生棉回家，當時她忍不住發文驚呼：「養女兒真燒錢」。

女網友從臉書的動態回顧發現，去年夫妻倆也一次買了好幾箱衛生棉回家。（圖／網友Mei Chen授權提供）

貼文曝光後，許多網友感同深受，紛紛留言笑說，「我搬了差不多20箱」、「能幫忙買衛生棉的才是真男人」、「我家四個女兒 ，青春期我爹也都是整箱扛」、「我以前讀書都要用自己的零用錢買，現在的小孩真幸福」、「爸爸是精打細算，必須表揚的」、「我去搬了六箱感覺大家都在注意我」。