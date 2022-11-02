南投縣政府2日舉辦「清潔隊員節」表揚大會。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府2日舉辦「清潔隊員節」表揚大會，暨職業安全課程；縣長林明溱出席時表示「第一線的清潔隊員們大家辛苦了」，肯定13鄉鎮市清潔隊員的辛勞付出，並感謝他們每天收取家戶垃圾，守護清淨家園。

會中頒獎表揚模範清潔人員及環境清潔考核績優單位，同時辦理清潔隊職業安全衛生管理課程，提升隊員健康安全與危害預防意識，達到零職災目標；草屯鎮長簡景賢、仁愛鄉長張子孝、魚池鄉長劉啟帆，也陪同清潔隊員參與盛會。

林明溱表示，清潔隊員穿街走巷默默付出，每天處理家戶垃圾、維護環境，提供縣民乾淨、友善、舒適的生活環境，功不可沒；尤其疫情嚴峻時，協助環境消毒工作，更值得肯定，他也提醒清潔隊員，工作時務必小心，注意安全，嚴守職場安全規範，遵守安全SOP，配戴安全 裝備才上工，避免發生意外。

環保局長李易書表示，環境保護工作不是少部分人的責任，而是全體國民應盡的義務，該局解決民生環保問題時，需要全體民眾的積極配合，更期盼全體縣民，給予第一線默默奉獻的無名英雄，最誠摯的掌聲。

模範清潔人員計有劉坤昇等14人；環境清潔考核績優單位第一組由草屯鎮公所獲第1名，埔里鎮公所第2名；第二組由仁愛鄉公所獲第1名、魚池鄉公所第2名、鹿谷鄉公所第3名。

環境清潔考核績優村里及社區，由魚池鄉鹿嵩社區發展協會奪冠，草屯鎮山腳里獲第2名，草屯鎮復興里第3名、水里鄉車埕社區協會第4名，南投市營北里第5名。