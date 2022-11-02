台灣過去歌壇實力驚人，堪稱是大中華地區的領頭羊，不過隨著新生代多投入獨立音樂，台灣主流音樂的影響力似乎大不如前。一名網友發現，現在KTV點播排行榜上，前10名居然有一半都是大陸歌曲，且蔡依林、張惠妹全都消失，感嘆「時代真的不一樣了啊」，貼文一出引發熱議。

原PO在PTT以「驚！打開KTV點歌排行榜一半是對岸歌手！」為題發文表示，最近他跟公司裡20幾歲的年輕人聊天時，想了解最近流行什麼歌曲，因此上網查詢KTV點播排行榜，沒想到前10名有一半都是大陸歌手，冠軍「小阿七」也是大陸歌手，過去台灣人朗朗上口的周杰倫只能排第7名，蔡依林、張惠妹都不見了。

實際查詢KTV點播排行榜，的確有一半都是大陸歌曲。（翻攝自好樂迪KTV官網）

對此，許多網友紛紛回應，「這是跑不掉的趨勢啊，以後我兒子長大應該都是聽對岸的歌」、「…沒一首知道的，X，真的老了」、「早就如此了吧」、「就被文化輸出了啊」、「人家人多，出幾個天才歌手就可以稱霸」、「話說這十年台灣有歌手？」、「有潮州土狗就夠了」、「50元的檳榔還有小米酒」。

有內行人分析，「台灣音樂以經被版權商搞死了」、「因為台灣新生代創作歌手不想給版權蟑螂抽，但是自己市場又太小眾，KTV也不想跟你單買，所以沒新歌正常的」、「那是因為點不到，一堆YouTube點閱破百萬的都沒有」、「台灣新生代獨立樂團明明一堆紅到能在大陸巡迴，也只有台灣老人整天自己唱衰說什麼難聽沒市場」。