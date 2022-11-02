澳洲雪梨的塔龍加動物園(Taronga Zoo)發生了一起獅子逃亡的事件，1隻成年的雄獅帶著4隻幼獅，利用尚不明確的圍欄弱點而逃出展示區。所幸動物園管理單位在幾分鐘後就發現，先轉移了遊客，隨後找到獅子。
英國天空新聞(Skynews) 報導，該動物展區有雄獅阿圖(Ato) 和母獅瑪雅(Maya)，以及牠們生的5隻小獅：哈里( Khari)、盧祖可(Luzuko) ，以及瑪莉卡(Malika)、祖莉(Zuri) 和阿雅娜(Ayanna)，這場出逃只有瑪雅和阿雅娜留在圍場裡，其他獅子都出去了。
動物園發言人說，事情發生之後，動物園已封鎖，所有獅子在幾分鐘內就被制伏住，沒有人受傷，只是一隻幼獅情緒比較激動必須被安撫。
目前園方還沒有說明獅子群的逃亡路線，但動物園主管達菲(Simon Duffy)承認「這是一起重大事件，將進行調查。」
動物園的員工在發現獅子不見後，立即以無線電回報「他們跑進帳篷區」，這是個暗語，意思是動物出逃。然後說「留下財物，離開帳篷區」，意思是把遊客帶到安全區。
隨後管理園發現獅子翻過內側圍牆，但還沒有進入遊客動線。隨後管理員安撫了一隻幼崽，而其餘4隻獅子則在上午9 點左右自行返回圍欄。
文章來源：Five lions escape Sydney's Taronga Zoo forcing it to issue 'code one' alert and rush overnight guests to safety
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