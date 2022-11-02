澳洲雪梨的塔龍加動物園(Taronga Zoo)發生了一起獅子逃亡的事件，1隻成年的雄獅帶著4隻幼獅，利用尚不明確的圍欄弱點而逃出展示區。所幸動物園管理單位在幾分鐘後就發現，先轉移了遊客，隨後找到獅子。

英國天空新聞(Skynews) 報導，該動物展區有雄獅阿圖(Ato) 和母獅瑪雅(Maya)，以及牠們生的5隻小獅：哈里( Khari)、盧祖可(Luzuko) ，以及瑪莉卡(Malika)、祖莉(Zuri) 和阿雅娜(Ayanna)，這場出逃只有瑪雅和阿雅娜留在圍場裡，其他獅子都出去了。

動物園發言人說，事情發生之後，動物園已封鎖，所有獅子在幾分鐘內就被制伏住，沒有人受傷，只是一隻幼獅情緒比較激動必須被安撫。

Five lions managed a short escape from their enclosure at Sydney's Taronga Zoo, prompting the zoo to sound a 'code one' alert and rush guests of its 'Roar and Snore' overnight stay program to safety https://t.co/QKxKQMBPVP pic.twitter.com/gYMUHWrAhS — Reuters (@Reuters) November 2, 2022

目前園方還沒有說明獅子群的逃亡路線，但動物園主管達菲(Simon Duffy)承認「這是一起重大事件，將進行調查。」

動物園的員工在發現獅子不見後，立即以無線電回報「他們跑進帳篷區」，這是個暗語，意思是動物出逃。然後說「留下財物，離開帳篷區」，意思是把遊客帶到安全區。

隨後管理園發現獅子翻過內側圍牆，但還沒有進入遊客動線。隨後管理員安撫了一隻幼崽，而其餘4隻獅子則在上午9 點左右自行返回圍欄。