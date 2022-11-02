知名國樂音樂家陳中申是2019年第21屆國家文藝獎得主，圖為多年前他與樂團排演兒童音樂劇《海底奇觀》，既是指揮也是表演者及演奏者的珍貴照片。（本報資料照片）

第十八屆雲林文化藝術獎2日公布得獎名單，10個類別藝文競賽共選出95位得獎人，最高榮譽的貢獻獎將頒給竹笛演奏家陳中申、歌仔戲樂師林竹岸、布袋戲藝師廖文和、書法家阮威旭、藝術家楊柏林、中研院士李豐楙、文學家林雙不、文史工作者紀仁智。

雲林縣政府於2日舉行記者會，將於本周六（5日）下午在北港文化中心盛大舉辦頒獎典禮。張麗善表示，雲林不是文化沙漠，而是深藏不露，她對藝文界先進前輩一生在藝術文化的貢獻表達最高敬意。

「貢獻獎」表揚雲林縣的藝文卓越成就及貢獻者，今年入選者包括中研院士、竹笛演奏家、歌仔戲樂師、布袋戲藝師、書法家、雕塑藝術家、作家、文史工作者。

今年七月榮登中研院士的李豐楙（75歲、口湖人）曾是通過考驗的道士，曾任政治大學中國文學系教授，專長為道教文學、中國道教思想、台灣道教與民間宗教研究。

國寶級歌仔戲樂師林竹岸（86歲）是元長鄉人，15歲即加入劇團，藝齡逾70年，精通各種樂器，是歌仔戲界重要的樂師，也是台灣歌仔戲發展與變遷的見證者。2010 年獲頒「臺北縣傳統藝術藝師獎」，2018年被登錄為文化部「重要民族藝術藝師歌仔戲後場音樂」項目保存者。

知名蕭笛音樂家陳中申是林內人，30年前他以國樂創作的音樂劇《雞同鴨講》被台灣、香港選為音樂教科書教材，曾任台南藝術大學國樂系教授，擅長融合傳統、本土、當代音樂元素，演奏、作曲、指揮、教學才華集於一身，是第21屆國家文藝獎得主。

布袋戲大師廖文和自創「大勇俠」戲齣，多次入選文化部國家傑出團隊，近年著力於以布袋戲傳承詔安客家文化，1人可變化20多種人物聲音，2009年榮獲首屆「聯合國教科文組織國際木偶評委會」金獎、2021年獲頒教育部頒發藝術教育貢獻。

作家林雙不1950年出生於東勢鄉，曾在高中、大學任教，他積極參與社會運動，作品曾獲文復會金筆獎、吳濁流文學獎、賴和文學獎等多種獎項。

藝術家楊柏林1954年出生於口湖鄉，擅長雕塑、繪畫、建築設計、公共景觀及裝置藝術，近年從事公共藝術創作，2021年受邀為虎尾鎮圓環打造新門面素還真鋼雕。

書法老師阮威旭（72歲）曾任斗六高中國文、書法教師，退休後致力於書法創作，他是雲林縣書法學會創會理事長，長期擔任雲林縣社區大學書法講師，推廣書法教育不遺餘力。

文史工作者紀仁智是北港朝天宮文化組長，多年來從事文化、藝術蒐集及研究，推動北港藝陣復興，2021年獲第一屆文化部文協獎章。