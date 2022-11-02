「2022世足看華視」11月20日於主辦國卡達正式開踢，華視體育主播三姝林奕雯、林淳霈、鄭雅方負責世足相關報導與分析，並在11月開始推出「世足Goal了沒」小單元，介紹球員與教大家世足術語，讓觀眾更清楚本屆參賽隊伍的亮點，也更了解世足。三位主播也特別進棚拍攝宣傳預告，宣告四年一次全球瘋世足的時間又到了。

談到對於今年世足賽事的期待，林奕雯和鄭雅方都很期待葡萄牙隊C羅(Cristiano Ronaldo)和阿根廷隊梅西(Lionel Messi)的表現，林奕雯表示，真的很想看到梅西或是C羅奪冠，絕對話題十足！因為梅西已經宣布會是最後一屆參與世足，C羅應該也會是，在兩位天王的加持下，在足球史上會是意義非凡的一刻。

三位年輕體育主播拍照時活力十足，拿著今年卡達世足的指定球擺出不同的Pose，鄭雅方開玩笑：「本來想挑戰一些踢球動作，但因為不是練家子，怕攝影大哥有危險就作罷了」。林奕雯被造型團隊和另兩位體育主播公認是「最不會擺Pose的人」，但她很有自信地表示，「我很會教別人擺Pose，私下幫她們出很像足球雜誌的照片」。林淳霈同樣覺得拍平面照片不容易，她笑說：「平時面對鏡頭錄影講話很輕鬆，但拍照又是另一回事，真的是花了兩倍的時間來完成」。

上屆冠軍法國隊也是今年大家關注的熱門球隊，主播鄭雅方對球星姆巴佩的表現相當期待，她指出：「上屆世足姆巴佩橫空出世，之後他也和梅西、內馬一起踢職業聯賽，都在巴黎聖日耳曼隊，期待看到他持續進步，成為新一代指標球星。」主播林淳霈也表示，「2018世足賽我就對姆巴佩很有印象，第一次參加國家對就成為主力球星，4年前還拿下新秀獎，4年後已經是鼎鼎大名的超級巨星」，對於他在球場上霸氣又不畏懼的進球畫面印象深刻。而為了這次賽事轉播，三人也是做足了準備，從賽前各組分析，到認識每位選手、每支隊伍，甚至是世足歷史與奇聞軼事都需要透徹了解。林淳霈笑說：「好像自己就在卡達，完全是這項足球盛會的一份，當然若能到現場就更好了」。