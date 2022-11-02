欣陸(3703)旗下大陸建設首筆公辦都更案-台北市「信義兒福B1-2及B3-2」，今(2)日下午正式與與國家住都中心簽約，未來將興建2棟14層大樓，一棟為商業空間及出租公寓，另一棟建物則將打造優質住宅。

國家住宅及都市更新中心「信義兒福B1-2及B3-2公辦都更案」，日前確定由大陸建設成功出線，擔任出資人。今日的簽約典禮，由國家住都中心代理董事長花敬群、及大陸建設董事黃金龍，代表簽約。EMBT的創始人與主持建築師Benedetta Tagliabue，也在從西班牙與台北同步連線，並用西班牙巴塞隆那的聖卡特琳娜市場為例，希望把台北市信義區兒福公辦都更案，將兩棟建物能揉合融入城市及山景綠意，整體就像城市花園一樣。

大陸建設執行長廖淳森表示，此案是大陸建設首度跨足公共住宅領域，將由大陸建設攜手全球公共住宅設計權威，西班牙建築團隊EMBT打造成信義區的綠色廊道。希望將大陸建設過往規劃高級住宅的經驗及住戶體驗移植到本案上之外，也希望能夠透過此案將環境、建築、住宅、公共空間的永續思維完整體現。

案由大陸建設與西班牙EMBT搭配陳傳宗建築師進行規劃設計，其他團隊成員包含大陸工程、永峻結構等，相信將為公共住宅領域再設新標竿。