明基材(8215)今天舉行法說會，董事長陳建志指出，今年5、6月整體景氣斷崖式衰退，大陸客戶還在下修生產量，預期偏光片的淡季還要持續一到兩季，第四季ASP還有下跌空間；而明基材入股衛普實業在醫療產品上會產生綜效，將提升非偏光板產品營收比重，明年第一季開始認列合併報表後，可以貢獻轉投資收益，未來也會推動衛普實業朝上市之路邁進。

明基材第三季營收36.47億元，季減11％，年減10％，毛利率21％，呈現小幅增加，主要匯率幫助以及非偏光片毛利率較高，且比重增加，業外處分大陸蘇州廠區，處分利益7.8億元，貢獻EPS1.13元，帶動稅後淨利5.34億元，每股盈餘1.67元。累計前三季營收119.22億元，年減4％，毛利率20％，稅後淨利10.89億元，每股盈餘3.39元，已超越去年全年。

在偏光片部分，今年第二季景氣明顯衰退，陳建志表示，大環境到目前都還沒有復甦跡象，國內面板廠還是持續庫存管控，大陸面板客戶也在修正生產量，明基材第三季稼動率約65％，短期尚未見到面板庫存完全去化，面板景氣低迷情況研判還要一到兩個季度，至於ASP第三季季減4-6％，第四季ASP還是有下探壓力。

明基材持續布局非偏光片市場，醫療產品包括隱形眼鏡、skin care、醫療包材與專業醫療，不管消費型的隱形眼鏡或者傷口護理都明顯成長，今年醫療產品收年增達3-4成。

公司昨天也公告取得衛普實業過半股權，陳建志指出，衛普實業目前穩定獲利，預料投資後可帶來不錯回饋，將於明年1月併入合併報表，偏光片營收將由80％降到65％。明基材及衛普實業有共同客群，醫療通路上有很多共通性，未來可以交互合作產生綜效；衛普實業一年收30多億元，仍是獲利狀態，財務結構比明基材好很多，明基材也會推動衛普實業IPO，朝上市掛牌努力。

至於電池隔離膜部分，由於升息、通膨影響消費力道，導致電動車成長速度放緩。原本計畫今年第四季蕪湖廠電池隔離膜能開出新的產能，但裝機時間確定遞延至2023年第一季或第二季，台灣隔離膜產能由原本2024年第二季延至2025年第一季開出。