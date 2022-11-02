立法院教育及文化委員會今天審查教育部的預算。（林志成攝）

今年大學學測出現5766卷次未依新規定簽名而被扣分，引發考生及家長抱怨，立委今天要求教育部加強宣導，避免明年又發生類似的事件。教育部表示，明年升學考試（學測及分科測驗）時，監考老師將逐桌檢查考生是否有簽名，如果沒有，則會立即出示「提醒卡」，提醒他們簽名。

111學年學測首度改為新式答題卷且卷卡合一，考生須在答題卷欄位上簽名，否則會被扣1級分，學測有5766件（卷次）未在簽名欄上簽名，占總卷次之0.84％，分科測驗則有260卷次未在簽名欄上簽名，占總卷次0.25％。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部的預算，國民黨立委林奕華等人提案指出，過去升學考試簽名機制是由監考人員請考生於考生名冊上簽名，但從111學年起改為考生自行於答案卷上方簽名欄簽名。

對於111學年的簽名新制，林奕華說，大考中心雖自109年起辦理宣導，然最後仍有5776卷次考生未簽名，依考試規定需扣減1級分，這對考生很傷，也影響到他們升學。

教育部高教司長朱俊彰回應，為避免考生沒有簽名，明年升學考試時，監考老師會逐桌去看考生是否有依規定在答題卷上簽名，如果沒有，則監考老師會出示「提醒卡」，提醒考生簽名。