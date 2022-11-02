71歲的莊伯伯罹患巴金森氏症15年，一直配合醫師透過藥物控制，7年前開始會在過馬路或夜間上廁所時突然「僵住」，到中國醫藥大學附設醫院神經內科求診，透過「人工智慧醫學診斷中心」量化評估其發作次數與時間，並配合藥物、新式介入治療，步態不穩再獲改善，生活持續自理，家人也感謝醫療團隊協助讓他病情惡化延緩。

莊伯伯的太太表示，先生56歲就發現罹患巴金森氏症，最初只是會手抖，病程進入第7年後出現走路除了遲緩，並經常停滯不前，腳像是突然走路被地板黏住這般僵硬，驟然暫停前進恐造成跌倒風險，經醫療團隊調整藥物治療效果有限，近半年透過「人工智慧醫學診斷中心」利用AI運算分析莊伯伯的步態影像數據，精準估算其發作頻律與時間，並配合藥物及新式的治療，同樣運用AI智能評估檢驗治療是否真的起作用，讓步態不穩情況獲改善。

中國附醫神經內科部主作蔡崇豪指出，巴金森氏症是慢性神經退化的疾病，發病的主要原因，是來自大腦「黑質」部位退化，使得神經傳導的多巴胺細胞死亡，讓神經運動呈現混亂與無法控制，致使動作出現遲緩，早期發病較易察覺的症狀例如肢體顫抖、動作變得緩慢、全身肌肉關節僵硬、駝背或側彎等。

蔡崇豪說，掌握病人巴金森氏症進程，精準投入適量藥物，往往是延緩該疾病的重要關鍵，透過人工智慧（AI）輔助工具介入調整治療藥物精準劑量，大幅增加醫師診斷效率，快速揪出巴金森氏症，可提早進行手術介入或藥物治療等醫療處置。