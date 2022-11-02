縣長楊文科推動觀光產業旅遊補助，優化深度旅遊，打造竹縣獨有旅遊品牌，深獲觀光產業界認同，新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏、觀光協會魏珆君理事長及民宿協會龍煜杰理事長及理監事等人，2日到楊文科競選總部致成立觀光產業後援會，贈蘿蔔、包子及粽子力挺楊文科連任。

鄭建宏表示，楊文科縣長十分重視觀光產業，上任4年有3年受到疫情影響，疫情重創各行各業，觀光、民宿、旅館更是首當其衝，楊文科十分體恤，想方設法爭取經費，協助相關產業度過難關，讓大家都有一線生機。

鄭建宏感謝楊文科為產業想辦法，今年8月推出觀光政策白皮書，以4大主軸、5大亮點、12項觀光策略，打造新竹縣旅遊品牌。

楊文科表示，疫情影響到許多鄉親生活，如今即將撥雲見日，配合觀光復甦，新竹縣也推出森遊竹縣、秋遊星夜季等活動帶動觀光，未來不只國內旅遊，也期望持續行銷新竹縣的旅遊亮點，吸引外國旅客觀光。

楊文科並表示，明年4月新竹縣將舉辦全中運，預計將有1萬多名選手到新竹縣，帶動旅遊觀光，在「新竹縣觀光政策白皮書」下，持續推動新竹縣的旅遊深度與廣度，推廣「好客竹縣」精神，強化「智慧城市」相關建設，逐步打造「幸福」且「樂活」的宜居城市。

鄭建宏、魏珆君、龍煜杰力挺楊文科連任，楊文科也授戰旗給3位理事長，並喊口號「支持4號楊文科」，連任「再做4年」，支持觀光產業持續發展。