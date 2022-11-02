受封「孤島3雄」的明池所所長蘇明勝、副所長張政賢、警員蔣銀星。（由左至右）（吳佩蓉攝）

「五虎將」的南山所長曾文雄、四季所長柯榮發、大同所長歐立安、警備隊長李文平、寒溪所副所長古世傑。（由左至右）（吳佩蓉攝）

受尼莎颱風影響，造成宜蘭縣大同鄉多處土石崩坍、道路中斷，致明池山莊逾300人及明池100線林道師生13人受困，宜蘭縣警察局三星分局員警冒著生命危險、徒步進入山區救援，最後不負眾望完成使命；今（2日）縣長林姿妙頒獎肯定，對孤島3雄、五虎將8位員警，充滿感動、感恩、感謝。

林姿妙今特別至三星分局頒獎肯定8位員警，她說，對於警察弟兄們的英勇，真的很感謝、感動、感恩，尼莎颱風帶來豪雨讓很多道路坍崩、中斷，弟兄們很有耐心、愛心及用心的冒險救災；感謝宜警局長林新晃帶領大家勇敢向前走，大讚「你們都是勇敢的」，安全的把受困民眾救出來，要好好給予鼓勵、肯定。

此次獲獎人員為受封「孤島3雄」的明池所所長蘇明勝、副所長張政賢、警員蔣銀星，及「五虎將」的南山所長曾文雄、四季所長柯榮發、大同所長歐立安、警備隊長李文平、寒溪所副所長古世傑，共8人。

蘇明勝說，救災過程主要以人員平安為主，很感謝第一區工程處的處長和段長，受困的旅客急著想回家，在沒有通訊、道路又不通的狀況下，他們的心情是躁鬱的，但處長說，「只要我們進來，就會把你們帶出去」，安撫人心。蘇說，當下發生災情時，先清查有無人受傷、受困，自己倒沒有因此打亂陣腳。

張政賢表示，所長在明池山莊蠟燭三頭燒，要顧及遊客想回家的心情、失聯的少女及受困的師生，接獲上級就使命必達，花8個小時連夜趕上去，第一次碰到這麼大的災害，一路上雖然驚險，但真的不辛苦！因所長一個人在明池才真的辛苦。蔣銀星則說，第一次經歷山區災況，真是一生難忘！

曾文雄說，感謝同仁配合，爬山本來就有未知的危險存在，那天又趕時間、天候特別不佳，大家都是重裝上陣，還是達成救人目標。柯榮發則表示，心情就是4個字形容，「很累、很痛」，但很高興在同仁合作下，平安把師生們救出來。

歐立安指出，前輩們互相攜手合作，心凝聚在一起，才能發揮這麼大的團隊力量！ 心裡掛念著同仁安全和師生們的安危，不管過程多麼辛苦，最後看到他們的笑容跟平安，就有如釋重負的感覺，圓滿完成任務，不辜負長官賦予的使命。

李文平說，整趟救援非常有挑戰性，在高遶時下切失足，差點摔到山溝，感謝曾文雄即時拉住我！過程中驚險萬分，一度很想放棄，但還是用意志力完成分局長所交代的任務。古世傑則感謝大家同心協力，加上曾文雄熟識山區地勢、地形，帶領大家，才能安全完成任務。